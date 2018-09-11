 1461 Trabzon penaltılarla turladı - Türkiye Kupası - 11 Eylül 2018 Salı

1461 Trabzon penaltılarla turladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Ofspor'u penaltılarla eleyen 1461 Trabzon tur atlayan taraf oldu.

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Türkiye Kupası 11 Eylül 2018, Salı

Güncelleme: 11 Eylül 2018, Salı 13:00

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Ofspor, 1461 Trabzon'u konuk etti.

Sürmene İsmet Gürbüz Civelek Stadı'nda oynanan maçın 25. dakikasında Ali Sinan Gayla, Ofspor'u 1-0 öne geçirdi.

57. dakikada Furkan Tütüncü'nün penaltıdan attığı golle 1461 Trabzonspor 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatma bölümü 1-1 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan 1461 Trabzon, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takım oldu.

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