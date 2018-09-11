Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur, bugün oynanan 7 karşılaşmayla başladı. İlk günü sonunda 1461 Trabzon, Pazarspor, Dersim 62, Bitlis Özgüzelderespor, Payasspor, Bozüyük Vitraspor ve Bucak Belediye Oğuzhanspor adını bir üst tura yazdıran takımlar oldu.
Türkiye Kupası 11 Eylül 2018, Salı
Güncelleme: 11 Eylül 2018, Salı 18:25
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmaları başladı.
Kupada tek maç eleme sistemine göre yapılan ikinci turda, 7 maç oynandı.
Müsabakalarda rakiplerine üstünlük kuran 1461 Trabzon, Pazarspor, Dersim 62, Bitlis Özgüzelderespor, Payasspor, Bozüyük Vitraspor ve Bucak Belediye Oğuzhanspor üçüncü tura yükseldi.
Organizasyona yarın ve 13 Eylül Perşembe günü yapılacak maçlarla devam edilecek.
Bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
-Ofspor-1461 Trabzon: 1-1 (2-4 penaltılarla)
-Pazarspor-Bayburt İl Özel İdare: 2-0
-Karbel Karaköprü Belediyespor-Dersim 62: 2-2 (2-3 uzatmalarla)
-Iğdır Esspor-Bitlis Özgüzelderespor: 0-1
-Payasspor-Kozan Belediyespor: 0-0 (4-1 penaltılarla)
-Ankara Adliyespor-Bozüyük Vitraspor: 0-0 (3-4 penaltılarla)
-Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kızılcabölükspor: 3-1
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