Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur, bugün oynanan 7 karşılaşmayla başladı. İlk günü sonunda 1461 Trabzon, Pazarspor, Dersim 62, Bitlis Özgüzelderespor, Payasspor, Bozüyük Vitraspor ve Bucak Belediye Oğuzhanspor adını bir üst tura yazdıran takımlar oldu.