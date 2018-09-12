3. tur kura çekimi 14 Eylül'de

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekiminin, 14 Eylül Cuma günü saat 11.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Kura çekimine TFF yetkilileri ile bu turda mücadele edecek 96 takımın temsilcileri katılacak.

Kupanın 3. eleme turunda; 2. eleme turu sonucu tur atlayan 37 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'den, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig'de yer alan 18 ekip ve TFF 2. Lig'deki 36 takım mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası statüsüne göre 48 takımın kurada seribaşı olacağı 3. eleme turunun müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde oynanacak.