Artvin Hopaspor - 24 Erzincanspor (Canlı)
Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanan Artvin Hopaspor - 24 Erzincanspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
Türkiye Kupası 12 Eylül 2018, Çarşamba
Güncelleme: 12 Eylül 2018, Çarşamba 12:53
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Artvin Hopaspor, 24 Erzincanspor'u konuk ediyor. Saat 13.00'te başlayan Artvin Hopaspor - 24 Erzincanspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
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