 Artvin Hopaspor - 24 Erzincanspor (Canlı) - Türkiye Kupası - 12 Eylül 2018 Çarşamba

Artvin Hopaspor - 24 Erzincanspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanan Artvin Hopaspor - 24 Erzincanspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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Türkiye Kupası 12 Eylül 2018, Çarşamba

Güncelleme: 12 Eylül 2018, Çarşamba 12:53

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Artvin Hopaspor, 24 Erzincanspor'u konuk ediyor. Saat 13.00'te başlayan Artvin Hopaspor - 24 Erzincanspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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