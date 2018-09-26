Altay 2-0'dan geri döndü
Altay henüz 10. dakikada 2-0 geriye düştüğü Kırşehir Belediyespor maçında müthiş bir geri dönüşe imza attı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.
Türkiye Kupası 26 Eylül 2018, Çarşamba
Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 17:23
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Tur maçında Kırşehir Belediyespor, sahasında Altay'a 3-2'lik skorla mağlup olarak, kupaya veda etti.
Stat: Ahi
Hakemler: Erkan Engin xx Orkun Aktaş xx Uygar Bebek xx
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Hamdi Tevfik Altıok x, Erdinç Karakaş xx, Bora Yelken xx, Fatih Şen xx, Serhat Velioğlu xx, Turgay An xx, Mahmut Sönmez x, Ogün Bayrak xx, Taha Batuhan Yayıkçı x, Sinan Uzun xx, Mert Narin xx
Yedekler: Fatih Demirbilek, Emre İşçiler, Ugur Ayhan, Murat Şimşek, Çagatay Vatan, Cihat Ateş, Emre Bayrak
Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel
ALTAY: Egemen Genç Alp xx, Serkan Sözmen xx, Ulaş Zengin xx, Murat Uluç xx, Tevfik Altındağ xx, Mohammed Habib Daf xx, İbrahim Akın xx, Gençer Cansev xx, İhsan Furkan Deniz xx, Mustafa Murat Uslu xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx
Yedekler: Aydın Bağ, Pedro, Metin Yüksel, Hüsamettin Yüksel, Çağrı Buğra Dişsiz, Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Sarı kartlar: Serkan Sözmen (Altay)
Kırmızı Kart: Ulaş Zengin (dk.71) (Altay)
Goller: Mert Narin (dk.5), Bora Yelken (dk.10) (Kırşehir Belediyespor), Murat Uluç (dk.30), Mohammed Habib Daf (dk.44) Murat Şimşek (dk.66 kk) (Altay)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Balıkesirspor Baltok'ta hedef...
-
Batman Petrolspor, Elazığ'da şov...
-
Konyaspor, Yeni Amasyaspor'a fark...
-
Feyyaz Uçar'ın takımı uzatmada...