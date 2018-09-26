Balıkesirspor Baltok'ta hedef kupa
Balıkesirspor Baltok, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda yarın saat 17.00'de evinde AMED Sportif Faaliyetleri oynayacak. Karşılaşmayı İzmir Bölgesi A klasman hakemi Kutluhan Bilgiç yönetecek.
Türkiye Kupası 26 Eylül 2018, Çarşamba
Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 18:20
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Balıkesirspor Baltok- AMED Sportif Faaliyetler maçının bilet satışları devam ederken, bu maç için kağıt bilet satışı da yapılacak.
Müsabakasının bilet fiyatları; 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 10 TL, 3. Kategori 7.5 TL ve 4. Kategori 5 TL'den satışı çıktı. Ayrıca İl Güvenlik kurulunun aldığı karar nedeniyle karşılaşmaya rakip taraftarları alınmayacak.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Sarıyerspor 90+2'de turladı
-
CANLI | Ankaragücü - Serik Be...
-
CANLI | Şanlıurfaspor - Yomra...
-
Batman Petrolspor, Elazığ'da şov...