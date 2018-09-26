Bandırmaspor, Gaziosmanpaşa'ya şans tanımadı

Ziraat Türkiye Kupası 3'ncü Tur karşılaşmasında Bandırmaspor Baltok, Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9'uncu Grup takımlarından Gaziosmanpaşa'yı evinde konuk etti. Sert rüzgar altında oynanan karşılamadan Bandırmaspor 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Bandırmaspor 4'ncü tura yükselen taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

27'nci dakikada Fatih'in sağ kanattan yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Ömer Faruk Ermeç, topu topuğuyla klas bir vuruş yaparak ağlara gönderdi: 1-0.

63'üncü dakikada ani gelişen Bandırmaspor atağında sol kanattan Oğulcan'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ömer Faruk Ermeç kalecinin altından topu filelere yolladı. Ermeç kendisinin ve takımın 2'nci golünü kaydetti.

66'ncı dakikada Doğancan Davas takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. Topla buluşan Doğancan, önce iki savunma oyuncusunu ardından da kaleciyi geçerek boş kaleye topu bıraktı. Bandırmaspor 3-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor Baltok üst tura yükseldi.

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu(xx), Serdar İla(xx), Gürcan Dönmez(xx)

BANDIRMASPOR BALTOK: Ahmet(xx)- Erdi(xx), Fatih (xx)(Dk.61 Rıza(xx)), Ömer Faruk Ermeç (xxx), Doğancan(xxx),(Dk.72 Mehmet Gülmez (xx)) Muharrem(xx), Oğulcan(xx), Yunus(xx), Ömer Çoban(xxx), Ömer Faruk Boz (xx)(Dk. 72 Hüseyin (xx)) Fatih Kıran(xx)

GAZİOSMANPAŞA: Armağan(xx)- Kazım(xx), Gökhan(xx), Furkan(xx), Safa(xx), Sezer(xx) (Dk. 52 Tunahan(xx)), Ömer Faruk Kalfa(xx), Yahya(xx)(Dk. 72 Murat Orhun(xx), Ahmet Aksel(xx)(Dk. 64 Emirhan(xx)), Alparslan(xx)

GOLLER: Dk.27-+63 Ömer Faruk Ermeç, Dk. 66 Doğancan (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Ömer Faruk Boz, Ahmet (Bandırmaspor) Sezer, Kazım (Gaziosmanpaşa)