Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turda
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda karşılaştığı TFF 3. Lig takımlarından Payasspor’u 4-1 mağlup etti.
Türkiye Kupası 26 Eylül 2018, Çarşamba
Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 21:02
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Erkan Akbulut xx, Murat Altan xx
Boluspor: Gökhan Köstereli xx, Berkay Tolga Dabanlı xx, Umut Gündoğan xxx, İsmail Haktan Odabaşı xxx, Sebaihi xx (Akabueze dk. 83 x), Mutlu Güler xx, Dimov xx, Mustafa Altıntaş xx (Etoundi dk. 62 xx), Yusuf Emre Gültekin xx (Melih Okutan dk. 46 xxx), Burak Asan xx, Hayrullah Bilazer xx
Yedekler: Sabri Can, Diarra, İshak Çakmak, Ufuk Budak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Payasspor: İsmail Çetin xx, İhsan Göktaş xx, Kemal Özen xx (Sezer Çelik dk. 88 ?), Yener Demirci xx, Koray Kurt xx, Ekrem Çalışkanlar xx, Hayri
Yomralıoğlu xx, Fevzi Bozkuş xx (Halil Çöl dk. 68 x), Çetin Turan xx (Furkan Ulus dk. 56 xx), Aykut Topal xx, Tevfik Şanver xx
Yedekler: Suphi Dağ, Onur Çakır, Gökmen Öztürk, Oğuzhan Kuş
Teknik Direktör: Mehmet Seçkin
Goller: (İsmail Haktan Odabaşı dk. 45) (Melih Okutan dk. 62), (Umut Gündoğan dk. 72 ve 89) (Boluspor) (Hayri Yomralıoğlu dk. 77) (Payasspor)
Sarı kartlar: (İhsan Uğur Göktaş) (Payasspor) (Burak Asan) (Boluspor)
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