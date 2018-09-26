CANLI | Şanlıurfaspor - Yomraspor
Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Yomraspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka A Spor'dan naklen yayınlanıyor.
Türkiye Kupası 26 Eylül 2018, Çarşamba
Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 19:07
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Şanlıurfaspor, Yomraspor'u konuk ediyor. A Spor'da, Ankaragücü-Serik Belediye maçıyla dönüşümlü olarak yayınlanan karşılaşmayı Efe Tanrıverdi yönetiyor. Tanrıverdi'nin yardımcıları ise Musa Murat Emre ve Sefa Özcan.
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