CANLI | Şanlıurfaspor - Yomraspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Şanlıurfaspor, Yomraspor'u konuk ediyor. A Spor'da, Ankaragücü-Serik Belediye maçıyla dönüşümlü olarak yayınlanan karşılaşmayı Efe Tanrıverdi yönetiyor. Tanrıverdi'nin yardımcıları ise Musa Murat Emre ve Sefa Özcan.

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