 CANLI | Şanlıurfaspor - Yomraspor - Türkiye Kupası - 26 Eylül 2018 Çarşamba

CANLI | Şanlıurfaspor - Yomraspor

Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Yomraspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

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Türkiye Kupası 26 Eylül 2018, Çarşamba

Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 19:07

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Şanlıurfaspor, Yomraspor'u konuk ediyor. A Spor'da, Ankaragücü-Serik Belediye maçıyla dönüşümlü olarak yayınlanan karşılaşmayı Efe Tanrıverdi yönetiyor. Tanrıverdi'nin yardımcıları ise Musa Murat Emre ve Sefa Özcan.

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