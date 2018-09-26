Çaykur Rizespor, Okan Buruk'la iyi başladı
Yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde ilk maçına çıkan Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Tarsus İdman Yurdu'nu 2-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.
Türkiye Kupası 26 Eylül 2018, Çarşamba
Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 22:38
Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda ağırladığı Tarsus İdmanyurdu'nu 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Ali Şansalan, Önder Yılmaz, Gökmen Baltacı
ÇAYKUR RİZESPOR: Ujkani, Traore, Talbi, Jach (Dk. 87 Emir Han Topçu), Koray Altınay, Abdullah Durak, Petrucci, Samudio (Dk. 66 Umar), Süleyman Koç (Dk. 78 Ali Çamdalı), Mustafa Saymak, Gladkyy
TARSUS İDMANYURDU: Anıl Demir, Abdurrahman Canlı, Yasin Elmas (Dk. 76 Emre Can Dönmez), Gökhan Sinanoğlu, Samet Eker (Dk. 58 Emir Kaan Gültekin), Abdullah Halman, Mert Özdestici, Koray Şanlı, İbrahim Hırçın, Sefa Durmuş, Mustafa Yılmaz (Dk. 67 Yasin Abdioğlu)
GOLLER: Dk. 33 ve 56 Gladkyy (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Dk.37 Mustafa Saymak, Dk.62 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)
Golleri izlemek için tıklayınız!
Çaykur Rizespor 1-0 Tarsus İdman Yurdu, 33' Oleksandr Gladky
Çaykur Rizespor 2-0 Tarsus İdman Yurdu, 56' Oleksandr Gladky
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