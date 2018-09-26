Sarıyerspor 90+2'de turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme maçında Bartınspor sahasında karşılaştığı Sarıyer’e 90+2’de yediği golle 2-1 yenildi. Bu sonucun ardından Sarıyer tur atladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Bartınspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme maçında evinde TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sarıyer ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 20. dakikasında rakibine faul yapan Luka kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 10 kişi rakibi karşısında oyunda üstünlüğünü eline alan Sarıyerspor, üst üste pozisyon üreterek 22. dakikada Ali Kuçik golü ile 1-0 öne geçti. Kırmızı-siyahlı ekip seyircisinin de büyük desteğiyle 23. dakikada gelişen atakta Muratcan Özel'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Muhammet Öztürk topu kalenin üstünden dışarı gönderdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Bartınspor, aradığı golü 62. dakikada Osman Mertoğlu'nun frikikten yaptığı vuruşla buldu. Müsabakanın kalan dakikasında gol olmayınca 90 dakika 1-1 sona erdi.

Maçın uzatma dakikalarında Sarıyer, Abdullah Topkara ile bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrılarak, adını bir üst tura yazdırdı.