Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 maç oynandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi oynanan 7 maçla tamamlandı.
Türkiye Kupası 27 Eylül 2018, Perşembe
Güncelleme: 27 Eylül 2018, Perşembe 23:23
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi oynanan 7 maçla tamamlandı.
Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan 3. tur mücadelesinde günün sonuçları şöyle:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor: 2-3
Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor: 2-0
Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-4
Eyüpspor-Pazarspor: 1-3
Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgüzelderespor: 3-2
Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler: 5-0
Giresunspor-Kocaelispor: 3-2
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