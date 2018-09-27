Ziraat Türkiye Kupası'nda dün alınan sonuçlar

Yeni Amasya-Atiker Konyaspor: 2-5

Van BŞB-Hacettepespor: 4-2 (Uzatma)

Gaziantepspor-Dersim 62 Spor: 0-1 (Uzatma)

Gümüşhanespor-Silivrispor: 1-0

Kilis Belediye-Osmanlıspor: 1-4

Erbaaspor-Eskişehirspor: 1-0

Hatayspor-Esenler Erokspor: 2-1

Karaman Belediye-Etimesgut Belediye: 1-3

Bartınspor-Sarıyer: 1-2

Zonguldak Kömür-Bayrampaşa: 4-1

Karabükspor-Körfez Spor: 3-0

Kırşehir Belediye-Altay: 2-3

Konya Anadolu Selçuk-F.Karagümrük: 0-2

İstanbulspor-Bağcılar Spor: 3-1

Şile Yıldızspor-Adanaspor: 3-2 (Uzatma)

Bucak Belediye Oğuzhan-Bugsaş: 6-7 (Pen.)

Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa: 3-0

Tetiş Yapı Elazığ-Batman Petrol: 0-4

Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor: 2-1

Çengelköy-Sakaryaspor: 2-1

Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-1

Fethiyespor-Sancaktepe Belediye: 2-0

Ankaragücü-Serik Belediyespor: 2-1

Şanlıurfaspor-Yomraspor: 0-1

Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003: 2-0

Boluspor-Payasspor: 4-1

Çaykur Rizespor-Tarsus İdman Yurdu: 2-0

SÜRPRİZLERİN KUPASI

TÜRKIYE Kupası'nda sürpriz sonuçlar devam ediyor. Önceki gün alt liglerden 5 ekip, rakiplerini elerken, dün de benzer skorlar geldi. 3. Lig'den Batman Petrolspor, 1. Lig'den Elazığspor'u, Bölgesel Amatör Lig'den Çengelköyspor, 2. Lig'den Sakaryaspor'u, yine Bölgesel Amatör Lig'den Şile Yıldızspor, 1. Lig'den Adanaspor'u kupanın dışına itti. Aynı zamanda 3. Lig'den Erbaaspor, 1. Lig'den Eskişehirspor'u, Bölgesel Amatör Lig takımı Dersim 62 Spor da 2. Lig'den Gaziantepspor'u, 3. Lig'den Vanspor ise 2. Lig'den Haccettepe'yi elemeyi başardı.