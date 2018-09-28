Jahovic, PFDK'lık oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Atiker Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Jahovic'in, Yeni Amasyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında hakaret ettiği gerekçesiyle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.