Jahovic, PFDK'lık oldu!
Yeni Amasyaspor - Atiker Konyaspor maçında kırmızı kart gören Adis Jahovic, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Türkiye Kupası 28 Eylül 2018, Cuma
Güncelleme: 28 Eylül 2018, Cuma 16:13
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Atiker Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Jahovic'in, Yeni Amasyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında hakaret ettiği gerekçesiyle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.
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