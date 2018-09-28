 Jahovic, PFDK'lık oldu! - Türkiye Kupası - 28 Eylül 2018 Cuma

Jahovic, PFDK'lık oldu!

Yeni Amasyaspor - Atiker Konyaspor maçında kırmızı kart gören Adis Jahovic, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 28 Eylül 2018, Cuma

Güncelleme: 28 Eylül 2018, Cuma 16:13

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Atiker Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Jahovic'in, Yeni Amasyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında hakaret ettiği gerekçesiyle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN