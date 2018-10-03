 Gelenek bozulmadı - Türkiye Kupası - 3 Ekim 2018 Çarşamba

Gelenek bozulmadı

Eylül ayında da birinci olan Türkiye’nin spor kanalı, 34 aydır zirvede

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 03 Ekim 2018, Çarşamba

Güncelleme: 03 Ekim 2018, Çarşamba 00:54

Sporseverlerin değişmeyen adresi A Spor, Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor. 34 aydır zirvedeki yerini koruyan A Spor, Eylül ayında da birinciliği kimseye kaptırmadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. ve 3. tur karşılaşmalarını şifresiz olarak ekrana getiren A Spor, Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Dünya Ralli Şampiyonası'nı canlı olarak yayınladı. Avrupa'nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvalarından biri haline gelen Zadar Turnuvası'nı da basketbolseverler A Spor'dan takip ettiler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN