Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı
Kupada 4. eleme turunun kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.
Türkiye Kupası 15 Ekim 2018, Pazartesi
Güncelleme: 15 Ekim 2018, Pazartesi 12:09
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi, yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre kupada 4. eleme turu kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.
TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin yer alacağı kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor da mücadele edecek.
Kupanın 4. eleme turunda, 3. elemeden gelen 48 takım dahil olmak üzere toplam 56 ekip yer alacak.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Jahovic, PFDK'lık oldu!
-
Galip Gündoğdu: Giresunspor’un...
-
Kupa aşkı sınır tanımadı
-
Antalyaspor, Karadeniz Ereğli’yi...