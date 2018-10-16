Ziraat Türkiye Kupası’nda sıra 4. tur heyecanında...

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbolseverlerin A Spor'dan izlediği 3 tur geride kalırken, 4. tur kuraları bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda çekilecek. Kura çekimi saat 14.30'da başlayacak ve A Spor 'dan naklen yayınlanacak. Kupanın 4. turunda Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, DG Sivasspor, E.Y. Malatya, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor da mücadele edecek. Ayrıca 3. elemeden de 48 takımın dahil olacağı kupada toplam 56 ekip yer alacak.