Kupada çarşamba ve perşembe günlerinin hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın ve perşembe günü yapılacak maçların hakemleri şöyle:

5 Aralık Çarşamba

13.00 Keçiörengücü-Galatasaray: Suat Arslanboğa

14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon: Hakan Ceylan

17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor: Sarper Barış Saka

18.30 Altay-Kayserispor: Volkan Bayarslan

20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

6 Aralık Perşembe



13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler



15.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor: Serkan Tokat



17.00 Menemen Belediye Spor - Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu



18.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor: Ali Şansalan