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Kupada çarşamba ve perşembe günlerinin hakemleri açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın ve perşembe günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Giriş: 04 Aralık 2018 Salı 03:00 Güncelleme: 04 Aralık 2018 Salı 08:19

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın ve perşembe günü yapılacak maçların hakemleri şöyle:

5 Aralık Çarşamba

13.00 Keçiörengücü-Galatasaray: Suat Arslanboğa

14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon: Hakan Ceylan

17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor: Sarper Barış Saka

18.30 Altay-Kayserispor: Volkan Bayarslan

20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

6 Aralık Perşembe

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

15.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor: Serkan Tokat

17.00 Menemen Belediye Spor - Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor: Ali Şansalan

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