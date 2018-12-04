Kupada çarşamba ve perşembe günlerinin hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın ve perşembe günü yapılacak maçların hakemleri şöyle:
5 Aralık Çarşamba
13.00 Keçiörengücü-Galatasaray: Suat Arslanboğa
14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon: Hakan Ceylan
17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor: Sarper Barış Saka
18.30 Altay-Kayserispor: Volkan Bayarslan
20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
6 Aralık Perşembe
13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler
15.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor: Serkan Tokat
17.00 Menemen Belediye Spor - Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor: Ali Şansalan
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.