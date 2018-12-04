Nazilli Belediyespor 0-3 Göztepe

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Antalyaspor'a tek golle yenilip son 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu.

Sarı kırmızılılar 5'inci tur ilk maçında TFF 3'üncü Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor'u 3-0 yenerek evinde oynayacağı rövanş için büyük avantaj yakaladı. Perdeyi 12'nci dakikada Cikalleshi'nin golüyle açan Göztepe, 90'da Onur Karakabak'ın kendi ağlarını sarsmasıyla farkı 2'ye çıkardı. Maçın 90+3'üncü dakikasında sahne alan Halil skoru tayin etti.

Tur kapısını ardına kadar aralayan Göz-Göz, rövanş maçında 18-20 Aralık tarihinde Nazilli Belediyespor'la sahasında karşılaşacak.

Göztepe'de maçın 25'inci dakikasında sakatlanan stoper Hakan Çinemre oyunu sedye ve gözyaşlarıyla terk etti. Geçen sezon çapraz bağları kopan genç stoperin aynı bölgeden sakatlandığı öğrenildi.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR 0-3 GÖZTEPE

GOL: 12' Sokol Cikalleshi (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 90' Onur Karakabak (K.K.) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 90+3' Halil Akbunar (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada Yalçın'ın ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Cikalleshi ceza sahasına girer girmez sert vurdu, top kaleci Onur'un bacakları arasından filelere gitti: 0-1.



21'inci dakikada Gouffran'ın kullandığı serbest vuruşta, Grillo kafayla topu kaleye gönderdi. Ancak üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.



31'inci dakikada İlyas'ın sert şutunda Göztepe kalecisi Eren topu kornere tokatladı.



34'üncü dakikada Erol'un pasında Samed Ali ceza sahası içinde topla buluştu. Samed Ali'nin şutunda Nazilli Belediyespor savunması topu çizgiden çıkarttı.



54'üncü dakikada Yasin'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top dışarı gitti.



67'nci dakikada köşe atışını kullanan Yalçın'ın ortasında Grillo kafayı vurdu, top auta gitti.



90'ıncı dakikada sağdan ceza sahasına giren Samed Ali yerden ortaladı, topa ayak koyan Onur Karakabak kendi ağlarını sarstı: 0-2.



90+3'üncü dakikada Samed Ali'nin pasına hareketlenen Halil ceza sahası içinde vuruşunu yaptı. Kaleci Onur'dan dönen topu Halil kendisi tamamlayıp skoru ilan etti: 0-3.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Ata Yıldırım (xx), Deniz Caner Özaral (xx)



NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut (x) - Mazlum (x) (Dk. 57 Polat x), Onur Karakabak (x), Mert Er (xx), İlyas (x) (Dk. 68 Buğra x), Sergen (xx), Zafer (xx), Aykut (xx), Mert Çapar (x), Yasin (xx), Görkem (x) (Dk. 77 Taylan x)



GÖZTEPE: Eren (xxx) - Tayfur (xxx), Reis (xx), Hakan Çinemre (x) (Dk. 26 Erol xx), Grillo (xxx), Alpaslan (xx), Poko (xxx), Yalçın (xxx), Gouffran (xx), Cikalleshi (xxx) (Dk. 75 Halil x), Samed Ali (xxx)



GOLLER: Dk. 12 Cikalleshi, Dk. 90 (KK) Onur Karakabak, Dk. 90+3 Halil (Göztepe)

SARI KARTLAR: Polat, Aykut (Nazilli Belediyespor) - Alpaslan (Göztepe)