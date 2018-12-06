Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta 19 gol

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarının heyecanı devam ediyor. A Spor ekranlarından yayınlanan ve futbolseverlerin şifresiz maç izleme keyfi yaşadığı Ziraat Türkiye Kupası'nda dün 5 karşılaşma oynandı. İşte toplamda 19 golün atıldığı maçların özetleri...
Keçiörengücü: 1 - Galatasaray: 2 (ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
Ümraniyespor: 4 - 1461 Trabzon: 1 (ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
Boluspor: 5 - Van Büyükşehir Belediyespor: 1 (ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
Altay: 1 - Kayserispor: 2 (ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
Adana Demirspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
A SPOR'DA BUGÜN 5 MAÇ VAR
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarında günün programı şöyle:
13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü (A Spor)
15.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor (A Spor)
17.00 Menemen Belediyespor - Kasımpaşa (A Spor)
18.30 E.Y.Malatyaspor- Etimesgut Belediyespor (A Spor)
20.30 Fenerbahçe - Giresunspor (A Spor)
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