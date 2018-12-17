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Kupada çarşamba gününün hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 19 Aralık Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Giriş: 17 Aralık 2018 Pazartesi 03:00 Güncelleme: 17 Aralık 2018 Pazartesi 20:13

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Boluspor: Ramazan Keleş

13.45 Etimesgut Belediyespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

15.00 Kahramanmaraşspor-Aytemiz Alanyaspor: Hakan Ceylan

17.00 Kasımpaşa-Menemen Belediyespor: Volkan Bayarslan

18.30 Kayserispor-Altay: Ali Şansalan

20.30 Trabzonspor-Sivas Belediyespor: Bahattin Şimşek

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