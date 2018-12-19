Yeni Malatyaspor'dan Etimesgut'a aynı tarife

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Etimesgut Belediyespor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. İlk maçı 2-0 kazanan Malatya temsilcisi, rövanşta da aynı skorla galip geldi ve kupada son 16 turuna yükseldi.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri Ahmet Ildız ve Eren Tozlu attı.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR 0-2 YENİ MALATYASPOR

GOL: 54' Ahmed Ildız (Yeni Malatyaspor) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 88' Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

MAÇTAN DAKİKALAR

54. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Ahmed Ildız'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, yerden seken top ağlarla buluştu: 0-1.

88. dakikada konuk ekip farklı ikiye çıkardı. Mustafa Eskihellaç'ın şutunda kaleciden dönen topu Eren Tozlu tamamlayarak filelere gönderdi: 0-2.

Karşılaşma, Evkur Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Etimesgut Belediyesi Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kapluhan, Candaş Elbil

Etimesgut Belediyespor: Hasan Sürmeli, Alaettin Batuhan Tur, Ömer Esenkaya, Eyüpcan Delibalta, Erçin Ilgaz, Mikail Koçak (Dk. 86 Ahmet Kaan Ergün), Caner Yılmaz, Samet Yalçın, Mehmet Bektaş, Akın Akman (Dk. 46 Mehmet Atik), İbrahim Alan (Dk. 75 Mehmet Fuat Gölbaşı)

Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Seth Sincere, Mina, Gökhan Akkan, Rahman Buğra Çağıran, Ahmed Ildız (Dk. 84 Donald), Muniru, Pereira (Dk. 46 Eren Tozlu), Berkan Durdu, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük (Dk. 63 Aleksic)

Goller: Dk. 54 Ahmed Ildız, Dk. 88 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 33 Ömer Esenkaya (Etimesgut Belediyespor)

ADNAN ŞENTÜRK: "GEREK İLK MAÇTA GEREKSE RÖVANŞTA POZİTİF, İYİ BİR OYUN OYNADIK"



Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a sahasında 2-0 yenilen ve organizasyona veda eden Etimesgut Belediyespor'un teknik direktörü Adnan Şentürk, "Gerek ilk maçta gerekse rövanşta pozitif, iyi bir oyun oynadık." dedi.

Şentürk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig'in en formda ekiplerinden biriyle mücadele ettiklerine işaret etti.

Oyuncularını sergiledikleri futboldan dolayı tebrik eden Şentürk, "Gerek ilk maçta gerekse rövanşta pozitif, iyi bir oyun oynadık. Kesinlikle rakibimizden çok daha fazla pozisyona girdik. Ama iki lig arasındaki oyuncu farkı, bu pozisyonları değerlendirme veya çok basit gol yemede ortaya çıktı. Yoksa oynadığımız futboldan, oyuncularımın çıkartmış olduğu işten son derece memnunum." ifadelerini kullandı.

BULUT: "İNŞALLAH FİNAL OLUR"

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, kupada son 16 turuna yükselerek yollarına devam ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Etimesgut Belediyespor'u iki maçta da aynı skorla yendiklerini hatırlatan Bulut, "Tur atlamak istiyorduk. Bugün de 2-0'lık galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. Son 16 takım arasına kaldık. Etimesgut Belediyespor'u tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir takım. Bizi ilk yarıda zorladılar, 3-4 gol pozisyonuna girdiler. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. İnşallah final olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bulut, Avrupa kupaları hedefine ilişkin soruya ise, "Ligde şu an ikinci sıradayız. Devre arası geliyor. Yapacağımız transferlerle inşallah umduğumuz hedefe doğru yavaş yavaş yol alacağız. UEFA Avrupa Ligi mi olur, başka bir yerde mi seyrederiz, sezon sonunda daha net göreceğiz. Tabii ki hedefimiz üst sıralarda yer alabilmek." yanıtını verdi.