Kupada son 16 turu eşleşmeleri belli oluyor

ZIRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları kura çekimi, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek kura çekimi törenine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekimi A Spor'dan naklen yayınlanacak. Çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı Son 16 Turu'nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak. Rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak'ta yapılacak...



Darıca Gençlerbirliği:0

Antalyaspor:1

SÜPER Lig'de ilk yarının flaş takımlarından Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da son 16 turu vizesini aldı. Kırmızı-beyazlılar sahasında 2-2 berabere kaldığı TFF 2. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın golünü 46'ncı dakikada Barrada atarken ev sahibi ekipten Raşit 89'da kırmızı kart gördü.



Hatayspor:2

Gençlerbirliği:0

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Hatayspor, sahasında Spor Toto 1. Lig lideri Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi. İlk maçı 2-1 kaybeden Hatayspor'a son 16 turunu getiren goller 37'nci dakikada Sinan Kurumuş ve 49'da Caner Hüseyin Bağ'dan geldi. İki takımın ligin ilk haftasında Ankara'da oynadığı maçı Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.



Akhisarspor2

Fatih Karagümrük0

ZIRAAT Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Akhisarspor, deplasmanda 4-1 yendiği TFF 2. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'ü evinde de 2-0 mağlup etti ve son 16 turuna kaldı. Özellikle ilk yarıda üst üste gol pozisyonlarını kullanamayan ve 41'de de Manu'nun ayağından bir de penaltı kaçıran yeşil-siyahlılar aradığı golü 73'te Manu'dan buldu. 90+1'de kazanılan ikinci penaltıyı bu sefer Bokila ağlara bıraktı: 2-0.