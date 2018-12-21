Volkan Ballı: "Takıma Ersun Yanal elinin değdiğini göreceğiz"

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekiminin ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu. Ballı, Ümraniyespor eşleşmesini değerlendirirken, lig için de 'devre arasında Ersun Yanal'ın elinin takıma değdiğini göreceğiz' ifadesinde bulundu.

"ANADOLU YAKASI'NIN DIŞINA ÇIKMAYACAĞIZ"

Kupada Ümraniyespor'la eşleşmelerini değerlendiren Volkan Ballı, "Anadolu Yakası'nın iki takımı karşılaşıyor. Kardeş kulübümüz, semt olarak bize çok yakın. İstanbul dışına hatta Anadolu Yakası'nın dışına çıkmayacağız Ümraniyespor'a başarılar diliyorum. Güzel maçlar olsun. Hazırlık kampının sonunda oynayacağız, iki takım için de seyahat açısından avantaj." dedi.

"HERKES ÇOK ÇALIŞMAK ZORUNDA"

Fenerbahçe'nin gelecek dönemlerine dair de sinyaller veren Volkan Ballı sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımımız Giresun'dan yoğun yağış altında, ağır zeminde oynanan bir maçta başarıyla döndü. Bu tabii ki moral oldu. Bu hafta sonu Antalya maçı ile lige ara verilecek. Ondan sonra Ersun Hocanın elinin takıma değdiğini zaman içerisinde mutlaka göreceğiz. Herkes çok çalışmak zorunda. Fenerbahçe'yi içinden bulunduğu durumdan yukarılara doğru taşımak zorunda. Bunu da yapacak gücümüz ve inancımız var. Hep birlikte çalışacağız, mücadele edeceğiz."