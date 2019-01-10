Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maç programını açıkladı. Son 16 turunda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak tarihlerinde, rövanşları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak.



Karşılaşmaların programı şöyle: