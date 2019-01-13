Kayserispor - Akhisarspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor'un 15 Ocak Salı günü saat 16.00'da Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı Akhisarspor maçı biletleri satışa sunuldu.
Güney Alt ve Kuzey Üst tribünlerinde kombineleri bulunan taraftarın Akhisarspor maçında Doğu Üste yönlendirildi.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde;
Batı Alt - 20 TL
Doğu Alt - 12,5 TL
Doğu Üst - 10 TL
Kuzey Alt - 7,5 TL
Misafir - 10 TL
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