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Kayserispor - Akhisarspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Salı günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Kayserispor ile Akhisarspor maçı bilet fiyatları belli oldu.

Giriş: 13 Ocak 2019 Pazar 03:00 Güncelleme: 13 Ocak 2019 Pazar 13:00

Kayserispor'un 15 Ocak Salı günü saat 16.00'da Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı Akhisarspor maçı biletleri satışa sunuldu.

Güney Alt ve Kuzey Üst tribünlerinde kombineleri bulunan taraftarın Akhisarspor maçında Doğu Üste yönlendirildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde;

Batı Alt - 20 TL
Doğu Alt - 12,5 TL
Doğu Üst - 10 TL
Kuzey Alt - 7,5 TL
Misafir - 10 TL

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