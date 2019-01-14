Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak üç karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarınki maçları yönetecek hakemler şunlar:
16.00 Kayserispor-Akhisarspor: Halis Özkahya
18.00 Antalyaspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
19.50 Boluspor-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu
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