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Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda yarın oynanacak üç maçı yönetecek hakemler açıklandı.

Giriş: 14 Ocak 2019 Pazartesi 03:00 Güncelleme: 14 Ocak 2019 Pazartesi 13:22

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak üç karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarınki maçları yönetecek hakemler şunlar:

16.00 Kayserispor-Akhisarspor: Halis Özkahya

18.00 Antalyaspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

19.50 Boluspor-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

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