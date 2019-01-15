Antalyaspor - Göztepe (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.
Antalya Stadyumu'nda oynanan maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Maçı A Spor'dan ve Sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
ANTALYASPOR: Ferhat, Osman, Celustka, Musa, Birkan, Chico, Sergen, Charles, Harun, Drole, Mevlüt
GÖZTEPE: Eren, Tayfur, Kadu, Titi, Grillo, Borges, Poko, Gouffran, Axel, Halil, Jerome
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