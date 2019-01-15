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Antalyaspor - Göztepe (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Maçı A Spor'dan canlı izleyebilirsiniz.

Giriş: 15 Ocak 2019 Salı 03:00 Güncelleme: 15 Ocak 2019 Salı 21:06

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Antalya Stadyumu'nda oynanan maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Maçı A Spor'dan ve Sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Ferhat, Osman, Celustka, Musa, Birkan, Chico, Sergen, Charles, Harun, Drole, Mevlüt

GÖZTEPE: Eren, Tayfur, Kadu, Titi, Grillo, Borges, Poko, Gouffran, Axel, Halil, Jerome

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