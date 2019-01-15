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Kayserispor - Akhisarspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Kayserispor - Akhisarspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

Giriş: 15 Ocak 2019 Salı 03:00 Güncelleme: 15 Ocak 2019 Salı 19:52

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor, Akhisarspor'u konuk ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Kayserispor - Akhisarspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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Kayserispor 0 - 1 Akhisarspor (Adrien Regattin) (İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

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