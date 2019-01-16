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Alan haftaya geliyor

Giriş: 16 Ocak 2019 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:03
Galatasaray'ın el sıkıştığı ve dört gözle yolunu gözlediği Brezilyalı forvet Alan Carvalho'nun gelecek hafta İstanbul'a geleceği öne sürüldü. Sporx'in haberine göre; teknik direktör Fatih Terim'in devre arası kampına yetişmesini istediği tecrübeli golcünün gelişi, menajerinin sürekli değişen talepleri nedeniyle gecikti. Söz konusu haberde; son olarak tarafların ufak tefek pürüzleri ortadan kaldırdığı ve Alan'ın 20 ya da 21 Ocak'ta İstanbul'da olacağı aktarıldı.

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