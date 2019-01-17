Kupada 5 maçta 18 gol

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçların heyecanı devam ediyor. Salı ve çarşamba günü oynanan 5 maçta toplam 18 gol atıldı. En gollü maç 3-3'lük Antalyaspor - Göztepe karşılaşması oldu. Yeni Malatyaspor'un 2-0 geriye düşüp, son 10 dakikada bulduğu gollerle 3-2 kazandığı Bodrumspor maçı ise uzun yıllar hafızalardan silinmeyecen bir karşılaşma olarak tarihe geçti.

İşte son 16 turunda bugüne kadar oynanan maçların sonuçları ve gol videoları:

İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - Akhisarspor: 2 (GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

Antalyaspor: 3 - Göztepe: 3 (GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2 (GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

Medipol Başakşehir: 1 - Hatayspor: 0 (GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

Trabzonspor: 2 - Balıkesirspor BALTOK: 1 (GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI ERTELENDİ

Salı günü oynanması gereken Boluspor - Galatasaray maçı ise Bolu'daki hava şartları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

KUPADA GÜNÜN PROGRAMI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmaları bugün oynanacak maçlarla sona erecek.

Kupada günün programı şöyle:

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (A Spor)

20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe (ATV)