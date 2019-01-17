 BİZE ULAŞIN

Son dakika: Boluspor-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Açıklandı...

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda ertelenen Boluspor-Galatasaray maçının oynanacağı tarihi açıkladı.

Giriş: 17 Ocak 2019 Perşembe 03:00 Güncelleme: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:27

Boluspor-Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı belli oldu! Bolu Atatürk Stadı'nda 15 Ocak Salı günü oynanması gerekirken, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenen Boluspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçı, 22 Ocak Salı günü saat 19.45'te Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.

RÖVANŞ MAÇININ TARİHİ DE DEĞİŞTİ

Daha önce 22 Ocak Salı günü oynanacağı ilan edilen Galatasaray-Boluspor Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşması ise 29 Ocak Salı günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Son dakika: Boluspor-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Açıklandı...
Fenerbahçe'nin Ümraniyespor karşısındaki muhtemel 11'i...
Kupada 5 maçta 18 gol
Ümraniye-Fenerbahçe atv'de
Türkiye Kupası’nda dün