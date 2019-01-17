Türkiye Kupası’nda dün

MALATYA'NIN İNADI İNAT

ZIRAAT Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bodrum Belediyespor karşısında 80. dakikaya 2-0 geride girdiği maçı 3-2 kazanmayı bildi. Konuk ekip, maçın ilk yarısını Ozan Sol (7) ve Hüseyin Kala'nın (45+2) golleri ile 2-0 önde tamamladı. 80'inci dakikada Aleksic'in penaltı golü ile farkı 1'e indiren Malatya ekibi, 3 dakika sonra Pereira ile 2-2'yi buldu. 89'da Aleksic bir kez daha sahneye çıktı ve maçın sonucunu belirledi: 3-2.



BAŞAKŞEHİR TAM YOL

Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda da emin adımlarla ilerliyor. İstanbul temsilcisi, son 16 turu ilk ayağında konuk ettiği Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Emmanuel Adebayor, 32. dakikada, Soner Aydoğdu'nun pasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak tabelayı belirledi. Nimaga, 82. dakikada kırmızı kart görerek, Hatayspor'u 10 kişi bıraktı. Rövanş, gelecek hafta çarşamba günü oynanacak.



AVCI 5 YIL DAHA BAŞAKŞEHİR'DE

Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren Başakşehir, teknik direktör Abdullah Avcı ile bugün saat 11:00'de 5 yıllık yeni sözleşme yapacak. Başakşehir'in başında iki dönem görev yapan Avcı, toplam 416 resmi maçta 190 galibiyet, 116 beraberlik ve 110 yenilgi yaşadı.