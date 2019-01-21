Kupada salı gününün hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak iki karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarınki maçları yönetecek hakemler şunlar:
18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor: Volkan Bayarslan
19.45 Boluspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa
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