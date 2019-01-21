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Kupada salı gününün hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak iki maçı yönetecek hakemler açıklandı

Giriş: 21 Ocak 2019 Pazartesi 03:00 Güncelleme: 21 Ocak 2019 Pazartesi 14:14

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak iki karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarınki maçları yönetecek hakemler şunlar:

18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor: Volkan Bayarslan

19.45 Boluspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa

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