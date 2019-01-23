Göztepe - Antalyaspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Göztepe, Antalyaspor'u konuk ediyor. İlk maç 3-3 berabere sona ermişti. Bornova İlçe Stadı'nda saat 18.00'de başlayan Göztepe - Antalyaspor karşılaşması A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
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Takımların kadroları şöyle:
GÖZTEPE: Göktuğ Bakırbaş, Lamine Gassama, Titi, Wallace Reis, Fausto Grillo, Alpaslan Öztürk, Andre Poko, Andre Castro, Serdar Gürler, Yoan Gouffran, Deniz Kadah
Yedekler: Eren Bilen, Kadu, Celso Borges, Halil Akbunar, Yasin Öztekin, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl,Cameron Jerome, Samed Kaya
ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Bahadır Öztürk, Musa Nizam Birkan Öksüz, Zeki Yıldırım, Charles, Harun Alpsoy, Sergen Yatağan, Jean-Armel Drole, Mevlüt Erdinç
Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Salih Dursun, Batuhan Berkay Fındık, Mustafa İnan, Doğukan Sinik, Halil İbrahim Sevinç, Souleymane Doukara
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