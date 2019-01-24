Kasımpaşa - Alanyaspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayan Kasımpaşa - Alanyaspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor. İlk maç 0-0 sona ermişti.
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Takımların kadroları şöyle:
KASIMPAŞA: Simone Scuffet, Strahil Popov, Josue Sa, Syam Ben Youssef, Olivier Veigneau, Loret Sadiku, David Pavelka, Samuel Eduok, Haris Hajradinovic, Trezeguet, Fode Koita
Yedekler: Ramazan Köse, Eray Birniçan, Çağtay Kurukalıp, Özgür Çek, Veysel Sarı, Tobias Heintz, Tarkan Serbest, Hasan Bila, İlhan Depe, Azad Toptik
ALANYASPOR: Ufuk Ceylan, Baiano, Merih Demiral, Steven Caulker, N'Sakala, Welinton, Ozan Tufan, Taha Yalçıner, Efecan Karaca, Djalma Campos, Josef Sural
Yedekler: Haydar Yılmaz, Barış Başdaş, Ceyhun Gülselam, Hasan Ayaroğlu, Cenk Ahmet Alkılıç, Junior Fernandes
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