Türkiye Kupası'nda kura tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi 30 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimine, Son 16 Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor kulüpleri ile birlikte Galatasaray - Boluspor eşleşmesinin galibi olmak üzere 8 kulüp katılacak.
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