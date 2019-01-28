 BİZE ULAŞIN

Galatasaray-Boluspor maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacağı maçın hakemi Serkan Tokat oldu.

Giriş: 28 Ocak 2019 Pazartesi 03:00 Güncelleme: 28 Ocak 2019 Pazartesi 14:49
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Galatasaray, deplasmanda 1-0 galip geldiği mücadelenin rövanşında yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacak. Saat 19.45'te Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Serkan Tokat düdük çalacak. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdağan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Abdulkadir Bitigen olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Galatasaray-Boluspor maçının hakemi belli oldu
Galatasaray-Boluspor maçının saati değişti
Türkiye Kupası'nda kura tarihi belli oldu
Martin Skrtel PFDK'ya sevk edildi
Uğur Karakullukçu: Tek kulvarcılık!