Galatasaray-Boluspor maçının saati değişti

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun ikinci maçında yarın Türk Telekom Stadı'ında oynanacak olan Galatasaray- Boluspor maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce 20.30 olarak açıklanan maçın saati, 19.45 olarak değişti. Galatasaray-Boluspor maçı a2'den canlı yayınlanacak.

Turun ilk maçında Galatasaray rakibi Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.