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Galatasaray-Boluspor maçının saati değişti

Türkiye Kupası’nda yarın oynanacak olan Galatasaray-Boluspor maçının saati değişti. Müsabaka 19.45’te oynanacak.

Giriş: 28 Ocak 2019 Pazartesi 03:00 Güncelleme: 28 Ocak 2019 Pazartesi 14:44

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun ikinci maçında yarın Türk Telekom Stadı'ında oynanacak olan Galatasaray- Boluspor maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce 20.30 olarak açıklanan maçın saati, 19.45 olarak değişti. Galatasaray-Boluspor maçı a2'den canlı yayınlanacak.

Turun ilk maçında Galatasaray rakibi Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

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