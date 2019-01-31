Kupada çeyrek final programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 5, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde oynanacak ilk karşılaşmaların programı şöyle;
5 ŞUBAT SALI:
20.30 Trabzonspor-Ümraniyespor (Medical Park)
6 ŞUBAT ÇARŞAMBA:
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
20.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)
7 ŞUBAT PERŞEMBE:
20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.