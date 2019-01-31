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Kupada çeyrek final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.

Giriş: 31 Ocak 2019 Perşembe 03:00 Güncelleme: 31 Ocak 2019 Perşembe 19:08

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 5, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde oynanacak ilk karşılaşmaların programı şöyle;

5 ŞUBAT SALI:
20.30 Trabzonspor-Ümraniyespor (Medical Park)

6 ŞUBAT ÇARŞAMBA:
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
20.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)

7 ŞUBAT PERŞEMBE:
20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

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