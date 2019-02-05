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Kupada çarşamba gününün hakemleri açıklandı

Çeyrek finalde yarın yapılacak 2 müsabakayı yönetecek hakemler belli oldu.

Giriş: 05 Şubat 2019 Salı 03:00 Güncelleme: 05 Şubat 2019 Salı 13:43

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 2 maçta görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Arda Kardeşler

20.30 Galatasaray-Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu

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