Trabzon yarı final peşinde

Türkıye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün Trabzonspor-Ümraniye maçıyla başlayacak. Bu sezon kupayı müzesine götürmeyi çok isteyen bordo-mavililer, son 16'da Fenerbahçe'yi eleyerek büyük sükse yapan Ümraniye karşısında ilk maçta işi bitirmeyi planlıyor. Novak, Onazi, Pereira ve Uğurcan sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. Uzun süredir tedavisi devam eden Sosa'nın oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.