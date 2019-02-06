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Akhisarspor-Kasımpaşa maçının hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Akhisarspor-Kasımpaşa maçında hakem Serkan Tokat görev yapacak.

Giriş: 06 Şubat 2019 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 06 Şubat 2019 Çarşamba 13:53

Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor ile Kasımpaşa arasında yarın yapılacak çeyrek final ilk maçını hakem Serkan Tokat yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Tokat'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Mustafa Savranlar üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan yapacak.

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