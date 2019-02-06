Aslan kupa sahnesinde

Galatasaray, bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u konuk ediyor. Başakşehir'i eleyerek büyük bir sürprize imza atan rakibi karşısında işi sıkı tutan teknik direktör Fatih Terim, oyuncularından rövanş için avantajlı bir skor istedi. Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdük çalacağı mücadeleyi a2 naklen ve HD kalitesiyle ekranlara taşıyacak.



EMRE KADRODA

Uzun süreli sakatlığını atlatan Emre Akbaba, maç kadrosuna alındı. Yeni transfer Diagne'nin Kasımpaşa döneminden kalan cezası ise Hatayspor maçıyla sona erecek.