Ümraniye ile 0-0 biten maç sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman şunları söyledi: "Bir alt ligi bazı insanlar küçümseyebilir ama ne kadar kaliteli bir lig olduğunu gösterdiler. Bu tür maçlar iyi oluyor. Kulağımıza küpe olsun. Zor maçlar oynadığımız için oyuncularımıza da kızamıyorum. Takım yorgun. Ciddi sakatlık vermeden bu maçı bitirmiş olmamız sevindirici. Umarım turu geçeriz."



En iyi kadroyla derbiye çıkacağız

Karaman, Galatasaray derbisi içinse şunları söyledi: "Şartlar ne olursa olsun en iyi hazırlıkla, en iyi kadroyla çıkacağız ve inşallah 3 puanla döneceğiz. Novak'ın ayağında kırık var ama ona kalsa derbide oynarım diyor. Sosa da iyileşecek. Hatasız bir maç çıkarmalıyız."



'Telafi edeceğiz'

TRABZONSPORLU Luis İbanez, Ümraniye karşısında fırsatları yakaladıklarını ancak golü atamadıklarını belirtip, "Belki güzel olan tarafı gol yemeden tamamlamamız. İkinci maçta bunu telafi etmeye çalışacağız" dedi. Arjantinli oyuncu her maça tek tek baktıklarını da hatırlatıp, "Önce Galatasaray derbisi var. Onu kazanıp daha sonra kupa maçı rövanşını düşünmeye başlayacağız" şeklinde konuştu.