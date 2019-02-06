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Mustafa Denizli: Çekişmeli bir maç olacak

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, rövanş öncesinde avantajlı bir skor almak istediklerini söyledi.

Giriş: 06 Şubat 2019 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 06 Şubat 2019 Çarşamba 18:46

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Denizli, Akhisarspor'un geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdüğünü anımsatarak, "Akhisarspor, geçen sene gösterdiği başarıyı tekrarlamak isteyecektir. Biz ise bu sene camiamıza ve taraftarımıza tatmadığı bir duyguyu yaşatmak amacındayız. İlk maçta, rövanş öncesinde ciddi bir avantaj yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kupada her geçen turda daha zorlu rakiplerle karşılaştıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Bir amaca ulaşmak istiyorsak, her rakiple başa baş mücadele edip, oradan üstünlük sağlayarak çıkmak mecburiyetindeyiz. Ege'nin bu güçlü ve sempatik takımı, ligde zor günler yaşasa da kupa kulvarı farklıdır. Çok çekişmeli bir maç olacağını biliyoruz. Ama biz de Kasımpaşa olarak ne istediğimizin farkındayız ve düşündüğümüz yolda devam edeceğiz." diye konuştu.

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