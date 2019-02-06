Tur İstanbul’a kaldı

MAÇIN RÖNTGENİ

1-SAKATLIK kabusu ile boğuşan Trabzonspor, 5 oyuncusundan yoksun çıktığı maçta Batuhan Artarslan'ı da sakatlık nedeniyle kullanamadı.

2-KARŞILAŞMANIN ilk yarısında Trabzonspor, tek net gol pozisyonuna 44. dakikada girdi. Konuk ekip pozisyon olarak da daha zengin bir maç çıkardı.

3-KARAMAN'IN Onazi ve Sosa'nın yokluğunda orta sahayı toparlayacak oyuncu arayışı bu maçta da devam etti. Bu kez Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra, Abdulkadir Parmak, Amiri hatta Nwakaeme bile orta sahada denendi.

4-TRABZON'DA ekstra sorumluluk alan oyuncu yok denecek kadar azdı. Yusuf Yazıcı ise sahada adeta basmadık nokta bırakmadı.

5-EVİNDE önemli bir avantajı kaçıran Trabzonspor adına en güzel hareket ise 85 ve 90. dakikalarda Arda'nın yaptığı kurtarışlar oldu.

SON SAKAT BATUHAN

SAKATLIKLAR nedeniyle kısıtlı bir kadro ile Ümraniye karşısına çıkan Trabzonspor dün bir şok daha yaşadı. Karın boşluğuna darbe alan Batuhan Artarslan, ağrı nedeniyle oyuna devam edemedi ve 27'de yerini Abdulkadir Parmak'a bıraktı.

ALKIŞLAR ARDA'YA

ÜMRANIYE karşısında sakat Uğurcan'ın yerine kaleyi 18 yaşındaki Arda korudu. Sivas Belediye ile oynanan kupa maçının 72. dakikasında ilk kez şans bulan Arda, dün ilk kez 11'de sahada çıkmanın heyecanını yaşadı. Son dakikalarda kritik kurtarışlarıyla öne çıkan Arda, "Buruk bir mutluluğum var. Gol yemedim ama kazanmayı isterdim" dedi. Bu arada dün 16 yaşındaki kaleci Kağan Moradaoğlu profesyonel imza attı.

YİNE DİREK

Trabzon, 51'de Yusuf'la gole yaklaştı ancak vuruşu direkte patladı. Bordomavililer ligde de 8 maçta 14 topu direklere nişanlayıp, 12 puandan oldu.

KIRMIZI İSYANI

50. dakikada Ümraniyesporlu defans oyuncusunun hatasında Abdülkadir Ömür topu kaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalacakken Uğur'un müdahalesiyle yerde kaldı. Bordomavililer kırmızı bekledi ancak hakem sarı kart gösterdi. Taraftarlar bu duruma isyan etti.

BİR GÖRÜŞ: İSKENDER GÜNEN

Gençler gelecek için umut veriyor

YAŞANAN kadro darlığı ile iki kulvarda mücadele etmek kolay değil. Bu kadar sakat oyuncu olunca takım Yusuf ve Abdülkadir Ömür'ün performansları ile şekillenmeye çalışıyor. Fakat görünen o ki iki oyuncu da verilen bu ağır yük altında zaman zaman eziliyorlar. Abdülkadir Ömür'ün, Pereira'nın sakatlığından sonra performansının düştüğü bir gerçek. Çünkü Pereira ile aralarındaki ikili oyun Kamil Ahmet ile bir türlü gerçekleşemiyor.

Bu uyumsuzluk da takıma daha fazla katkı yapmasını engelliyor. İlk yarıda orta alanda Yusuf, oyuna katkı yapmaya çalışan tek isim. Önde Amiri, Nwakaeme ve Ekuban sorumluluk almaktan uzak. İkinci yarı ise, ilk yar-ı ya göre daha tempolu ve orta sahaların çabuk geçildiğ i sürelerde her iki kalede de girilen gol pozisyonları vardı. Ümraniye, ortaya koyduğu mücadele ile Fenerbahçe'yi kupada elemesinin sürpriz olmadığını herkese gösterdi. İlk yarı direkten dönen toplarından başka, son dak-i kalarda genç kaleci Arda'nın önlediği iki net pozisyon var. Bu maçtan aldıkları skor rövanş için ümitli olmalar-ı nı sağladı. Kabul etmek gerekir ki Trabzonspor'un ortaya koyduğu mücadele gerçekten ilerisi için camiaya umut veriyor. Sonuç odaklı bakmaksızın zorluklar karşısında gelinen nokta gelecek için bir temel oluşturuyor. Kaleci Uğurcan'ın sakatlığından sonra ilk kez 11'de sahaya çıkan genç Arda da ileriki yıllar için ışık verdi.