Yürekleri sağlam!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Ümraniyespor'la 0-0 berabere kalan Trabzonspor, hafta sonu deplasmanda Galatasaray'la oynayacağı maça odaklandı. Teknik direktör Ünal Karaman, Ümraniye beraberliğini rövanşta telafi edebileceklerini belirtirken oyuncularından Galatasaray'a konsantre olmalarını istedi. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Filip Novak ve Uğurcan Çakır ise her ne pahasına olursa olsun hafta sonu takımdaki yerlerini almak istediklerini söylediler. Ünal Karaman'la görüşen üç oyuncu, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Böyle bir durumda sakatlık bizim için bir mazeret olamaz" dediler. Sosa, Novak ve Uğurcan'ı tutumlarından dolayı tebrik eden Karaman, kararı sağlık kuruluyla birlikte koordineli bir şekilde vereceklerini bildirdi.



BİR GÖRÜŞ: İSKENDER GÜNEN



Sahada mücadeleci bir takım olacak

Gelınen noktada şu an Süper Lig'de kadro darlığı çeken takımların başında Trabzonspor geliyor. Fakat her türlü olumsuzluğa karşın gerek lig gerekse kupa maçlarında oyuncuların ortaya koydukları mücadele gücü bu takıma saygı ile bakılmasını gerektiriyor. Doğaldır ki, pazar günkü maçta Galatasaray kadro kalitesi açısından Trabzonspor'a göre çok daha zengin. Bu zenginlik sahaya ne kadar yansır? Bunu şu anda yorumlayabilmemiz mümkün değil. Benim düşüncem ise önemli oyuncularından yoksun olmasına rağmen daha önce gösterdikleri takım olma bilinci ve mücadele gücü yüksek bir Trabzonspor sahada var olacaktır.