Kupa sever Akhisar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında son şampiyon Aksihar, Kasımpaşa'yı evinde 3-1 yenip tur için avantaj yakaladı. 15. dakikada Sissoko'nun kafa vuruşunda, Veigneau topu çizgiden çıkardı. 41'de Barbosa'nın ortasında Cikalleshi ön direkte uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. 51'de defansın arkasına sarkan Cikalleshi, nefis aşırtmayla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 73. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Josue, farkı üçe çıkardı. 90+3'te Hajradinovic uzaktan gönderdiği füzeyle tur umudunu İstanbul'a taşıdı.



DENIZLİ: AYAĞA KALKACAĞIZ ARSLAN: BU İŞ HENÜZ BİTMEDİ

ÜST üste 4. maçından da mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Takım duraklama dönemi yaşıyor ama ilk yarıdaki Kasımpaşa çok kısa sürede geri dönecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Akhisar'ın hocası Cihat Arslan ise "Güçlü bir rakibe karşı iyi mücadele ettik. Son dakikada golü yemeseydik İstanbul'a daha avantajlı gidecektik. Bu iş henüz bitmedi. İkinci maç çok zor olacak" şeklinde konuştu.



AKHİSARKASIMPAŞA: 3-1

GOLLER: Cikalleshi (Dk. 41, 51) Josue (Dk.73 Pen) / Hajradinovic (Dk. 90+3) SARI KARTLAR: Musa / Koita, Trezeguet, Hajradinovic AKHİSAR: Fatih 7, Zeki Yavru 6, Lopes 7 (Dk.89 Rotman ?), Caner 6 Musa 7 (Dk.83 Güray ?), Aykut 6, Sissoko 7, Regattin 7, Josue 7, Barbosa 6, Cikalleshi 8 (Dk.81 Manu ?) KASIMPAŞA: Ramazan Köse 4, Popov 4, Veysel Sarı 4, Ben Youssef 3, Veigneau 5 (Dk.83 Özgür ?), Sadiku 4 (Dk. 64 Hajradinovic 6), Pavelka 5, Tarkan 4 (Dk.78 İlhan Depe 4), Trezeguet 5, Koita 5, Perica 4 HAKEMLER: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar