Hatayspor'da İlhan Palut, Galatasaray maçı öncesi iddialı

Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2-0'lık skorun ağır olmasına rağmen turu geçmek istediklerini söyledi.

Sahada en iyi şekilde mücadele edeceklerini ifade eden Palut, "Cuma günü oynadığımız İstanbulspor maçından sonra Cumartesi takım izinliydi. Dün itibariyle Galatasaray maçının hazırlıklarına başladık. Bugün de devam ediyoruz. Yarın da son antrenmanımızı yapıp Galatasaray maçı için kampa gireceğiz. Tom'un sakatlığı var bizimle olamayacak. Tom'un dışında bir eksiğimiz şu an için yok. Çarşamba günü biz sahada elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz kendi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız, rakibe bakmaksızın. Kolay bir skor değil Galatasaray'a karşı 2-0 rövanşı ama sahaya teslim olmak için çıkmayacağız. Atacağımız bir gol bizi turun içine daha çok sokacak konsantrasyon ve arzu istek anlamında bunun çalışmalarını yapacağız, en iyisini yapacağız. Çıkan sonuca da razı olacağız" dedi.



"ALTINORDU MAÇI GALATASARAY MAÇI KADAR ÖNEMLİ"

Altınordu deplasmanında çok kritik bir maça çıkacaklarını hatırlatan Palut, "Burada bize düşen mental olarak Galatasaray ve Altınordu maçını birbirinden ayırabilmek ikisine farklı hazırlanabilmek. Çünkü görüyorsunuz Galatasaray maçı ile ilgili şehirde büyük bir coşku, heyecan, futbol bayramı gibi görünüyor. Tabir edersek kendimizi buradan arındırıp sadece futbol kısmında en iyi neler yapabiliriz ona bakacağız ve Galatasaray maçı bittiği andan itibaren de sonuç ne olursa olsun turu geçeriz veya eleniriz onu o saniye orada bırakıp bizim için çok çok değerli olan ideal hedefimiz gerçek hedefimiz olan lig maçının önemi olan Altınordu maçına hemen konsantre olmamız gerekiyor. Maç maç devam edeceğiz. Altınordu maçını en iyisini oynamayı çalışacağız. Bu yarış görünen o ki sezon sonuna kadar sürecek. İlk iki ve play-off yarışı sürecek. Bizde kendimizi üst sıralarda yer edinmeye devam etmek için maçlara tek tek bakıp iyi sonuçlar almayı çalışacağız" dedi.



"HATAY'I EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİLE EDECEĞİZ"

Hatay'ı ve Hatayspor'u en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade eden kaleci Ömer Alıcı ise, "Bütün şehir olduğu gibi bizde Galatasaray'ı burada ağırlamaktan dolayı heyecanlıyız. Geçen maçtaki performansımız ortada. İyi bir şekilde takımımızı temsil ettiğimizi düşünüyorum. 2-0 avantajlı skorla geliyorlar. Bizim iç sahadaki performansımız ortada fakat diğer takımlarla Galatasaray'ı bir tutmamamız lazım. Ligden bahsediyorum Galatasaray'ın ismi zaten bazı şeylere yetiyor. İnşallah biz kendimize yakışanı yapıp sahada Hatayspor formasını ve Hatayspor'u en iyi şekilde temsil edip, buradan en iyi şekilde çıkacağız" diye konuştu.

İlk maçta yediği kırmızı karta yönelik açıklamalarda bulunan Alıcı, "Geçen maçta gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Fakat pozisyon icabıydı. Takımımın gol yememesi adına son hamleydi artık, bunu yapmam gerekiyordu. İnşallah çarşamba günkü maçta hocalarım bana tekrardan şans verirse, yine en iyi şekilde elimden geleni yapmaya çalışacağım" dedi.